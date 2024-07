https://fr.sputniknews.africa/20240701/lafrique-est-au-seuil-dun-essor-economique-estime-un-investisseur-americain--1067316375.html

L'Afrique est au seuil d'un essor économique, estime un investisseur américain

Et ce, parce que le monde a besoin des ressources du continent 01.07.2024, Sputnik Afrique

De très nombreux pays, surtout la Chine et la Russie, cherchent à coopérer de plus en plus activement avec ce continent, a déclaré à Sputnik Jim Rogers. En outre, de nombreux pays cherchent à nouveau à investir dans l'Afrique et faire du commerce avec elle, a-t-il ajouté.

