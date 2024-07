https://fr.sputniknews.africa/20240701/la-tanzanie-pourrait-devenir-un-acteur-cle-sur-le-marche-mondial-grace-a-ses-decouvertes-dhelium-1067319697.html

La Tanzanie pourrait devenir un acteur clé sur le marché mondial grâce à ses découvertes d'hélium

La Tanzanie pourrait devenir un acteur clé sur le marché mondial grâce à ses découvertes d'hélium

De récentes découvertes d'hélium en Tanzanie pourraient aider le pays à devenir un acteur clé sur le marché mondial, selon une entreprise britannique.

L'hélium est inestimable pour l'électronique, notamment pour la production de fibres optiques, de semi-conducteurs et de puces utilisées dans l'intelligence artificielle, rappelle Lorna Blaisse, PDG d'Helium One, auprès des médias tanzaniens.L’élément est également utilisé dans les technologies spatiales. Par ailleurs, l'offre mondiale de gaz était limitée, alors que la demande était élevée, souligne-t-elle."Il ne peut être remplacé par aucun autre gaz. Cela ne peut pas être fait artificiellement. Il ne peut être exploré et trouvé que dans le sous-sol de la Terre", a noté Mme Blaisse.Actuellement, les principaux producteurs mondiaux de gaz sont:

