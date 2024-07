https://fr.sputniknews.africa/20240701/la-guinee-et-le-mali-interconnectent-leurs-reseaux-de-fibre-optique-1067328440.html

La Guinée et le Mali interconnectent leurs réseaux de fibre optique

La Guinée et le Mali interconnectent leurs réseaux de fibre optique

Une convention en ce sens a été signée entre la Société de gestion et d'exploitation du backbone national de la Guinée (SOGEB) et la Société malienne de...

Ce partenariat "permettra non seulement de réduire les coûts de connexion, mais aussi de sécuriser les communications internationales, créant ainsi un réseau plus résilient et redondant", a noté le ministère guinéen des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique dans un communiqué. La Guinée ambitionne de devenir un "hub numérique en Afrique de l’Ouest" et un "acteur clé du développement des infrastructures de connectivité dans la région", a-t-il souligné. Et d'ajouter qu'avec cet accord, le pays franchit une nouvelle étape dans la réalisation de cette vision.

