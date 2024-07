https://fr.sputniknews.africa/20240701/burkina-faso-plus-de-150-terroristes-elimines-par-larmee-dans-lest-du-pays-1067316265.html

Burkina Faso: plus de 150 terroristes éliminés par l'armée dans l'est du pays

Plus de 150 terroristes ont été "neutralisés" les 25 et 26 juin dans une opération menée par l'armée burkinabè dans la région de l'Est du Burkina Faso, a... 01.07.2024, Sputnik Afrique

L'armée burkinabè, citée par l'Agence d'information du Burkina (AIB), a indiqué que mardi dernier, des centaines de terroristes ont tenté, au niveau de la localité de Yamba, d'empêcher des soldats en mission de ravitaillement dans la région de l'Est. La riposte immédiate a permis d'éliminer plus de 150 terroristes sur le champ et plus tard le lendemain, selon la même source.Depuis 2015, l'insécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait des milliers de déplacés. L'armée burkinabè et ses supplétifs, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), multiplient leurs opérations contre les groupes terroristes dans le pays.

