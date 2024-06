https://fr.sputniknews.africa/20240630/scrutin-en-mauritanie-le-president-sortant-ghazouani-est-en-tete-au-debut-du-decompte-des-voix-1067299729.html

Scrutin en Mauritanie: le Président sortant Ghazouani est en tête au début du décompte des voix

Selon les résultats provisoires de la commission électorale du pays, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est en tête avec 49%, tandis que son principal rival... 30.06.2024, Sputnik Afrique

Âgé de 67 ans, le dirigeant sortant s'est engagé à augmenter les investissements pour stimuler les matières premières dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qui veut commencer à produire du gaz naturel. Si aucun candidat n'obtient plus de 50 % des voix, un second tour se tiendra.Plus de 1,9 million d'électeurs ont été appelés aux urnes le 29 juin. Outre Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, six candidats sont en lice, à savoir: La dernière élection présidentielle dans ce pays a eu lieu en 2019. Elle a été remportée par le Président sortant Ould El Ghazouani avec 52% des voix.

