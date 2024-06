https://fr.sputniknews.africa/20240630/les-francais-votent-massivement-aux-legislatives-susceptibles-de-signer-lechec-du-parti-au-pouvoir-1067308665.html

Les Français votent massivement aux législatives susceptibles de signer l'échec du parti au pouvoir

A 12h00 locales, la participation en France métropolitaine s'élevait à 25,90%, en nette hausse par rapport aux 18,43% du premier tour des législatives de 2022. 30.06.2024, Sputnik Afrique

Le Rassemblement national, incarné par Jordan Bardella, 28 ans, est crédité de 34 à 37% des intentions de vote dans les sondages, avec la perspective d'obtenir une majorité relative ou absolue le 7 juillet, au soir du second tour.Le RN devance ainsi l'alliance de gauche du Nouveau Front populaire (entre 27,5 et 29%), ainsi que le camp présidentiel, relégué autour de 20 à 21% des intentions de vote sur fond d'échecs et inconséquences dans la politique intérieure comme étrangère, liés notamment au conflit en Ukraine.Le vote anticipé avait été fixé suite à la victoire du RN aux élections européennes avec plus de 30%. Le parti présidentiel n'a obtenu que près de 15% des voix.

avec AFP

avec AFP

