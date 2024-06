https://fr.sputniknews.africa/20240630/le-burkina-accueille-la-deuxieme-edition-du-festival-international-de-petanque-de-ouagadougou-fipo-1067300248.html

Le Burkina accueille la deuxième édition du Festival international de pétanque de Ouagadougou (FIPO)

L’une de ses activités phares, l’Open International du festival, se déroule sur l’hippodrome de Nonsin. 30.06.2024, Sputnik Afrique

Le tournoi réunit 13 pays africains qui s’affrontent à cette étape de l'événement, précise la presse locale. Parmi eux, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Maroc et le Tchad.Le vainqueur recevra des médailles et le trophée mais aussi 2 millions de francs CFA. Le tournoi s'achève ce dimanche.Au programme du FIPO, ouvert le 25 juin, des compétitions de nuit, en doublette, en tête-à-tête et les tirs.

