Largement en tête au premier tour des législatives en France, le RN espère une majorité absolue

Largement en tête au premier tour des législatives en France, le RN espère une majorité absolue

Le Rassemblement national est arrivé largement en tête dimanche du premier tour d'élections législatives historiques et a demandé aux Français de lui donner... 30.06.2024, Sputnik Afrique

Alors que s'engagent déjà les débats sur la formation et l'étendue d'un "front républicain" pour lui faire barrage, le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen est en mesure d'obtenir une forte majorité relative voire une majorité absolue dimanche prochain.Mais le scénario d'une Assemblée nationale bloquée, sans alliances majoritaires envisageables entre les trois blocs en présence, reste aussi une possibilité.Avec 33,5-34% des suffrages, le RN et ses alliés obtiennent leur meilleur score au premier tour d'un scrutin, améliorant celui déjà record des européennes, selon les estimations des instituts Ipsos et Ifop. Ils devancent le Nouveau Front populaire réunissant la gauche, qui obtient 28,1-29,1%, loin devant le camp d'Emmanuel Macron à 20,7-22,1%, lors de ce vote marqué par une participation en forte hausse.Les Républicains (LR) qui n'ont pas fait alliance avec le RN s'établissent autour de 10%."Il nous faut une majorité absolue", a lancé Marine Le Pen, annonçant sa propre élection comme députée dès le premier tour dans son fief d'Hénin-Beaumont.Selon la triple candidate à la présidentielle, "le bloc macroniste" est "pratiquement effacé" après ce premier dimanche de vote anticipé provoqué par la dissolution surprise de l'Assemblée. Jordan Bardella, qui aspire à entrer à Matignon à seulement 28 ans, a promis d'être "un Premier ministre de cohabitation, respectueux de la Constitution et de la fonction du président de la République, mais intransigeant" sur son projet de gouvernement.Il s'agirait ainsi d'une cohabitation inédite entre Emmanuel Macron, Président proeuropéen, et un gouvernement beaucoup plus hostile à l'Union européenne, qui pourrait faire des étincelles au sujet des prérogatives des deux têtes de l'exécutif, notamment en matière de diplomatie et défense.

