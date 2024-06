https://fr.sputniknews.africa/20240630/denis-sassou-nguesso-est-desormais-docteur-honoris-causa-dune-universite-russe-de-renom-1067308539.html

Denis Sassou-N'Guesso est désormais docteur honoris causa d'une université russe de renom

Le Président de la République du Congo s'est vu décerner ce titre à Saint-Pétersbourg, à l'Université nationale de recherche "École des hautes études en sciences économiques".

La distinction lui a été remise "pour son apport au développement d'initiatives humanitaires, en signe de respect et d'amitié", précise le service de presse de l’établissement.Le chef d'État est intervenu lors d'une réunion du conseil scientifique de l'université consacré à la coopération entre la Russie et le Congo dans le domaine de l'enseignement.Une mission académique de l'université est prévue prochainement dans plusieurs pays d'Afrique dont le Congo, le Cameroun, la Guinée équatoriale et l'Éthiopie. Il est prévu de signer plusieurs accords de coopération entre l'université et ces pays.

