Au Mali, des forages d'eau potable inaugurés à travers le pays

Dans le cadre de son programme social, le Président de la transition Assimi Goïta favorise l'accès des Maliens à l'eau potable. 30.06.2024, Sputnik Afrique

L'installation de forages vise à rendre l’eau potable disponible pour les populations du pays, et pour les plus démunis en particulier, proclament les autorités.Ces derniers jours, plusieurs nouveaux forages ont été inaugurés, notamment à Koutiala Medina Coura, dans les écoles des communes Kaladougou et Diédougou ainsi qu'à l’école d’Yamadibougou.379 forages ont été ouverts durant la présidence de M.Goïta. Celui-ci a décidé d'investir les deux tiers de son fonds de souveraineté aux œuvres sociales.

