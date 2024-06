https://fr.sputniknews.africa/20240630/anniversaire-de-lindependance-en-rdc-moscou-felicite-kinshasa-pour-la-liberation-des-colonisateurs-1067311687.html

Anniversaire de l'indépendance en RDC: Moscou félicite Kinshasa pour la libération des colonisateurs

Le ministère russe des Affaires étrangères a présenté ses chaleureux vœux à ses collègues et amis congolais et leur a souhaité de la prospérité et du... 30.06.2024, Sputnik Afrique

À l'époque où le pays africain était la propriété personnelle du roi des Belges Léopold II, les habitants ont été forcés à travailler dans les plantations de caoutchouc dans des conditions épouvantables, ce qui a entraîné la mort de millions de Congolais. Le pays a accédé à son indépendance le 30 juin 1960. Patrice Lumumba devient le premier chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Cependant, l'intervention des pays occidentaux, principalement des États-Unis, a déstabilisé la situation. En 1961, avec la participation de la CIA et des services secrets belges, Lumumba a été enlevé et cruellement assassiné. La RDC fait partie des partenaires les plus prometteurs de la Russie en Afrique, a assuré Vladimir Poutine lors de son entretien avec le Président congolais Félix Tshisekedi.

