Traoré reçoit les lettres de créance des ambassadeurs de Russie, Guinée-Bissau, Algérie et Rwanda

Traoré reçoit les lettres de créance des ambassadeurs de Russie, Guinée-Bissau, Algérie et Rwanda

L'accréditation d’une dizaine de nouveaux ambassadeurs parmi lesquels figurent ces derniers a eu lieu le 28 juin 2024. 29.06.2024, Sputnik Afrique

Le Burkina Faso a noué des liens de coopération avec la Russie (URSS à l’époque) depuis 1967. Interrompus suite au démembrement de l’Union soviétique, ils ont repris en 2013. Plusieurs accords bilatéraux ont depuis été signés dans différents domaines, dont la culture et la défense.La coopération diplomatique avec la République algérienne démocratique et populaire est "excellente", note Burkina 24, et celle avec le Rwanda "dynamique".Avec la Guinée-Bissau, la coopération est "en cours de renforcement", surtout dans ces domaines:

