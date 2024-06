https://fr.sputniknews.africa/20240629/mali-la-bm-bloque-60-millions-de-dollars-alors-que-le-pays-est-en-difficulte-financiere-1067299104.html

Mali: la BM bloque 60 millions de dollars alors que le pays est en difficulté financière

Mali: la BM bloque 60 millions de dollars alors que le pays est en difficulté financière

Cette information a été donnée par le ministre malien des Finances au cours d'une intervention devant le Conseil national de Transition. 29.06.2024, Sputnik Afrique

L'institution internationale avance des conditions défavorables pour décaisser ce montant, a expliqué Alousséni Sanou. Bamako a signé un contrat avec Niamey pour acheter du pétrole à prix avantageux et ainsi soutenir son secteur énergétique. Cependant, la Banque mondiale exige que le Mali achète de l'électricité auprès des pays de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, dont le Niger ne fait pas partie. De plus, l'établissement bancaire exige une baisse de la masse salariale pour mobiliser la somme. Une mesure qui risque d'entraîner des licenciements et d'avoir un impact négatif sur la situation économique. Le prêt de 60 millions de dollars a été négocié en avril dernier. Il était destiné à "améliorer la fourniture d'énergie" et à financer la mise en place d'infrastructures photovoltaïques pour diversifier le mix énergétique du pays.

