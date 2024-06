https://fr.sputniknews.africa/20240629/les-usa-sont-inferieurs-aux-medias-russes-dans-les-pays-du-sud-selon-un-groupe-de-reflexion-us-1067290536.html

Les USA sont inférieurs aux médias russes dans les pays du Sud, selon un groupe de réflexion US

Les USA sont inférieurs aux médias russes dans les pays du Sud, selon un groupe de réflexion US

Sputnik Afrique

"Washington connaît également des difficultés dans la lutte pour conquérir les cœurs et les esprits dans les pays du Sud, où les médias russes sont souvent... 29.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-29T08:53+0200

2024-06-29T08:53+0200

2024-06-29T08:53+0200

sud global

sputnik

chaîne de télévision rt

états-unis

médias

washington

cnn

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102137/85/1021378569_0:178:3011:1871_1920x0_80_0_0_6a75fa215eb9bae68f42758ead8edd1a.jpg

L’organisation déplore aussi qu'un certain nombre de médias russes, dont Sputnik et RT, ouvriront de nouveaux bureaux de représentation dans les pays africains.Il convient notamment de noter que la chaîne de télévision RT, diffusant en espagnol, compte plus de 17 millions d'abonnés sur le réseau social le plus populaire d'Amérique latine, Facebook*, tandis que la chaîne de télévision américaine CNN en a 14 millions, note la FDD.* Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

sud global

états-unis

washington

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sud global, sputnik, chaîne de télévision rt, états-unis, médias, washington, cnn