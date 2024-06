L'arrivée d'un laboratoire mobile russe au Burundi est "très important pour le pays"

"C'est un laboratoire qui vient renforcer les capacités du Laboratoire national de référence et de l'INSP. Il va servir non seulement pour la surveillance, mais aussi pour le diagnostic, et permettra d'intervenir dans les régions éloignées où ils n'ont pas de capacités de diagnostic en cas de suspicion d'une épidémie", a déclaré le chef de l'Institut.