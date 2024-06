https://fr.sputniknews.africa/20240629/la-saisie-dactifs-russes-par-loccident-est-une-mauvaise-decision-1067296682.html

"La saisie d'actifs russes par l'Occident est une mauvaise décision"

C'est ce qu'a déclaré à Sputnik l'investisseur américain de renom Jim Rogers. 29.06.2024, Sputnik Afrique

Les États-Unis, selon lui, continueront d'aider l'Ukraine malgré l'issue incertaine de ce que cette aide pourrait apporter.À la question de savoir si la décision de saisir les actifs russes allait saper la confiance des autres nations envers les États-Unis, M.Rogers a répondu:"Je tiens à répéter que les États-Unis sont la nation la plus endettée de l'histoire du monde et que la dette augmente chaque jour. Tout le monde le sait et tout le monde essaie de trouver autre chose", a-t-il ajouté.

