Des dizaines de tombes vieilles de 2.500 ans découvertes en Égypte

Trente-trois structures ont été trouvées non loin de ville d'Assouan par une mission égypto-italienne. Elles remontent à l'Epoque tardive et à la période...

D'après les premières estimations, chaque sépulture a abrité entre 30 et 40 personnes. Les tombes ont été réutilisées pendant 900 ans, explique Science Times. L'étude des momies a montré que 30 à 40% des personnes enterrées sont mortes avant d'atteindre l'âge adulte. Il s'agissait principalement de nouveau-nés et d'adolescents. Parmi les défunts, on a également trouvé plusieurs familles qui, selon des experts, ont succombé à une infection. Les travaux se poursuivent dans le but d'en découvrir davantage sur cet important site archéologique.

2024

