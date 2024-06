https://fr.sputniknews.africa/20240629/cest-impressionnant-un-cosmonaute-russe-se-dit-frappe-par-la-beaute-lafrique-vue-de-lespace-1067296072.html

"C'est impressionnant": un cosmonaute russe se dit frappé par la beauté l'Afrique vue de l'espace

Découvrir l'incroyable beauté du continent africain a été une agréable surprise, avoue auprès de Sputnik Dmitri Peteline. Le cosmonaute a passé 12 mois à bord... 29.06.2024, Sputnik Afrique

Parmi les endroits qui ont attiré son regard, beaucoup se trouvent dans les zones désertiques nord-africaines. C'est la multitude des couleurs qui a été captivante, explique-t-il.Une beauté exceptionnelleD'ailleurs, le sud et le centre du continent africain ont également régalé la vue du cosmonaute avec leurs innombrables espaces verts et plans d'eau.Dmitri Peteline a également évoqué d'autres sujets, parmi lesquels la préparation des cosmonautes et la collaboration internationale dans l'espace.Se préparer à travailler sans gravitéSelon lui, il faut entre deux et trois mois pour s'habituer aux conditions de travail à bord de l'ISS.En amont, les cosmonautes s'entraînent en piscine dans laquelle se trouvent les modules, des copies presque conformes de la véritable ISS. Les cosmonautes les utilisent pour apprendre à manipuler des instruments et mémorisent les itinéraires entre différents modules. Cela sert aussi à former des reflexes, comme par exemple de toujours conserver deux points de fixation.Même le savoir-faire de se présenter a été intégré dans le cursus, car le cosmonaute est une "figure publique qui doit communiquer avec les gens avant et après le vol", ajoute-t-il.Se préparer psychologiquementLa préparation psychologique fait également partie du programme et commence dès l'étape de sélection de candidats. Les spécialistes choisissent ceux qui sont capables d'exercer les fonctions d’opérateurs et de prendre de bonnes décisions rapidement.Par la suite, les psychologues accompagnent les candidats au cours d'expérimentations dans la chambre sourde, d’exercices de survie et de sauts en parachute, dévoile le cosmonaute."Nous sommes tous amis et accomplissons une seule et même tâche"Dmitri Peteline estime que la coopération internationale dans le domaine spatial doit se poursuivre.Cependant, ses collègues russes continuent à effectuer des vols conjoints avec la NASA ainsi qu’avec les agences spatiales européenne, japonaise et canadienne, énumère-t-il.Selon lui, des collaborations internationales sont "inévitables" car un pays tout seul a du mal à financer une exploration spatiale.

