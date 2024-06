https://fr.sputniknews.africa/20240628/sputnik-est-hautement-apprecie-au-festival-arabe-de-la-radio-et-de-la-television-1067283049.html

Sputnik est hautement apprécié au Festival arabe de la radio et de la télévision

La délégation de l'agence russe a tenu une série de rencontres dans le cadre de la 24e édition du Festival dans la capitale tunisienne. 28.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-28T15:22+0200

Elle a notamment rencontré le directeur de la chaîne Yemen Today, Abdul Wali Al-Madhabi. L'entretien a porté sur le développement de la coopération dans divers domaines et l'échange d'expérience, de contenus et de programmes.M. Al-Madhabi a exprimé sa gratitude à Sputnik pour "une coopération très fructueuse entre nous", dont il s'est dit être "fier".AlgérieLes journalistes de Sputnik ont également tenu un entretien avec Sayoud Salah, directeur général adjoint chargé de la communication et des relations internationales de la Radio algérienne. Toutes les formes possibles de coopération dans divers domaines, dont la culture et l'échange de contenus d'actualités internationales, ont été au menu.Lors de l'entrevue avec Akar Slim, directeur général de la chaîne internationale algérienne NEWS24, l'importance d'élever le niveau de coopération médiatique en cohérence avec les orientations politiques a été relevée. Ainsi que la nécessité d'élaborer un plan de coopération incluant l'échange d'informations et de contenus visuels, écrits et audio, mais aussi l'échange de correspondants.M. Slim a lui aussi exprimé sa gratitude au site Internet de Sputnik, qui "a émergé dans plusieurs domaines, notamment la politique internationale, la culture et les échanges médiatiques internationaux".ÉgypteUne longue réunion a eu lieu avec des représentants de la Cité de production médiatique de la République arabe d'Égypte. Elle a porté sur la nécessité d'aménager l'horizon de coopération afin de servir l'expansion de la présence de Sputnik en Afrique du Nord, en particulier en Égypte, en Algérie et en Tunisie, ainsi que dans la région du Moyen-Orient.TunisieLa délégation russe s'est entretenue avec des responsables de la compagnie multinationale Total Media Cast qui opère dans une zone de neuf pays entre la Chine, l'Irak, la Turquie et tous les pays d'Amérique latine.Elle s'est dit prêt à intensifier la coopération avec Sputnik dans le domaine de la promotion du contenu et de la fourniture de services d'information, mais aussi à lui fournir des services d'ingénierie, de diffusion en direct et de promotion sur les réseaux sociaux.Des réunions ont eu lieu avec des responsables de la société arabe de divertissements Rotana Group pour organiser une large coopération dans tous les domaines mentionnés précédemment, notamment l'échange d'informations, de photos, de vidéos et d'archives.

