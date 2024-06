https://fr.sputniknews.africa/20240628/on-decouvre-quil-y-a-un-traitement-deux-poids-deux-mesures-dans-la-couverture-du-conflit-a-gaza-1067284621.html

"On découvre qu'il y a un traitement deux poids deux mesures" dans la couverture du conflit à Gaza

"Quand il s'agit du sang de l'être humain arabe, palestinien, musulman, on a tendance à cacher la réalité, la vérité", avance auprès de Sputnik Afrique... 28.06.2024, Sputnik Afrique

Il fait ce constat en marge de la 24e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision organisée par l'Union des radios et télévisions arabes (ASBU). L'événement, qui réunit à Tunis une vingtaine de pays, est consacré à la cause palestinienne. "Il y a beaucoup de choses à revoir dans les rapports entre nous en tant que professionnels, journalistes, en rapport avec l'Occident, avec les acteurs du métier", avance-t-il. Il est ainsi nécessaire pour lui de "développer un autre discours" envers les autres nations "avec leur langue" pour leur donner une "image claire, objective et réelle" de ce qui se passe à Gaza. Dans le même temps, M.Salah se félicite du fait que la cause palestinienne a eu des amis de par le monde, dont le peuple russe.

