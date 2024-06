Les Iraniens aux urnes ce 28 juin: voici comment se déroule la présidentielle

Le Président occupe le deuxième poste le plus important après celui du guide suprême du pays, assuré actuellement par Ali Khamenei.

Pour se présenter, les candidats doivent être âgé de 40 à 75 ans, avoir des origines iraniennes et la citoyenneté du pays, être titulaires d'au moins une maîtrise, avoir quatre ans d'expérience dans l'administration publique ou dans des domaines connexes, avoir une biographie décente et être attachés aux fondements étatiques et à la religion officielle.