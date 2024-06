https://fr.sputniknews.africa/20240628/les-exportations-agricoles-russes-vers-les-pays-des-brics-pourraient-depasser-16-mds-usd-en-2024-1067281793.html

Les exportations agricoles russes vers les pays des BRICS pourraient dépasser 16 mds USD en 2024

C'est la ministre russe de l'Agriculture Oksana Loute qui a fait cette déclaration à l'issue de la réunion avec ses homologues des pays de l'alliance. 28.06.2024, Sputnik Afrique

Selon Mme Loute , depuis le début de 2024, la Russie a augmenté ses exportations de produits agricoles de 16%. Elles ont ainsi dépassé les 50 millions de tonnes. A la fin de la saison en cours, la Russie s’attend à un record d'exportations de blé, d'huile de tournesol et de soja, a-t-elle fait savoir.De plus, "pour la première fois dans l'histoire, nous occuperons la première place dans l'approvisionnement en orge et en pois", a ajouté la responsable.Dans le même temps, le ministère russe de l'Agriculture travaillera avec les autres membres des BRICS sur les règlements dans les monnaies nationales, ainsi que sur la mise en place d'une bourse des céréales.

