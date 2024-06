https://fr.sputniknews.africa/20240628/les-democrates-paniquent-apres-la-performance-de-biden-lors-du-debat-avec-trump-selon-cnn-1067273898.html

Les Démocrates paniquent après la performance de Biden lors du débat avec Trump, selon CNN

Les Démocrates paniquent après la performance de Biden lors du débat avec Trump, selon CNN

C'est ce qu'a rapporté la chaîne de télévision américaine CNN, citant des sources du parti.

Un air désorienté, des yeux qui clignent, des bafouillements… Tel était le comportement de l’actuel Président américain face à Donald Trump qui ne faisait qu’enchaîner les attaques.Il est difficile d'imaginer Biden comme le candidat du parti et qu'il semble défavorable contrairement à Trump, disent directement les analystes de CNN – une chaîne de télévision, considérée comme pro-démocrate.Au cours du débat, Joe Biden a qualifié Donald Trump de "connard" et de "perdant". Il l’a également appelé le "pleurnicheur" en lien avec la réponse de Trump au système judiciaire US. Trump, à son tour, a déclaré que la présidence de Joe Biden était "la pire de l'histoire de notre pays".Voici ce qu’écrit la presse occidentale sur les résultats du débat:New York Times: Trump a lancé à plusieurs reprises des attaques agressives contre Biden. Les actions du locataire de la Maison-Blanche étaient vagues et incohérentes, il serpentait dans les réponses et marmonnait à la fin des phrases.Financial Times: Alors que Biden perdait le fil du récit, Trump l’a qualifié de pire président de l’histoire des États-Unis. L’ex-Président lui-même, même s’il n’est pas beaucoup plus jeune que Biden, a montré qu’il se sentait à l’aise.Politico: Le comportement de Biden lors du débat, selon des sources, est dû à un rhume, mais cela n'a pas été signalé aux journalistes avant qu'il ne commence à donner ses longues réponses.Times: Le débat a donné aux deux candidats l'occasion de façonner leur récit de campagne et de toucher les électeurs indécis. Les principaux sujets étaient l'économie, l'inflation, l'immigration et l'avortement.Guardian: alors que Biden parlait de la menace de voir le conflit ukrainien s’étendre aux pays voisins de l’OTAN, Trump a qualifié Volodymyr Zelensky de "plus grand vendeur du monde".

