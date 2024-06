https://fr.sputniknews.africa/20240628/le-monde-va-avoir-plusieurs-poles-dominants-et-cela-permettra-plus-dautonomie-pour-les-medias-1067285428.html

"Le monde va avoir plusieurs pôles dominants" et cela permettra plus d'autonomie pour les médias

"Le monde va avoir plusieurs pôles dominants" et cela permettra plus d'autonomie pour les médias

Sputnik Afrique

Cette multipolarité est par ailleurs une réalité, a déclaré à Sputnik Afrique l'assistant du Directeur général de la Radio algérienne chargé des relations... 28.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-28T16:59+0200

2024-06-28T16:59+0200

2024-06-28T16:59+0200

opinion

médias

occident

gaza

monde multipolaire

tunisie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/1c/1067285259_0:0:1274:716_1920x0_80_0_0_32b8063a43cbd0df77cec1dca9475562.jpg

"Comme cela, il y aura plus de marge de liberté, plus de marge de clarté dans la vision des choses", anticipe Sayoud Salah, en marge de la 24e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision consacrée à la cause palestinienne. Par contre, la manière dont les médias occidentaux couvrent la situation à Gaza relève de la discrimination: "Tout pays, toute nation a développé ses propres moyens pour se mettre à l'abri de la manipulation pour pouvoir défendre ses causes politiques, économiques, etc.", a poursuivi M.Salah. Le 24e Festival arabe de la radio et de la télévision se tient à Tunis du 26 au 29 juin. Cette édition, organisée par l'Union des radios et télévisions arabes (ASBU,) réunit une vingtaine de pays.

occident

gaza

tunisie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, médias, occident, gaza, monde multipolaire, tunisie