La Russie doit commencer à produire des missiles de courte et moyenne portée, déclare Poutine

La Russie doit commencer à produire des missiles de courte et moyenne portée, déclare Poutine

Moscou est ainsi contraint de réagir aux démarches américaines en la matière, a insisté le chef du Kremlin lors d'une réunion avec les membres du Conseil de... 28.06.2024, Sputnik Afrique

Aujourd'hui, les États-Unis fabriquent des missiles de courte et moyenne portée et les amènent en Europe, a fait valoir le Président.Dans le même temps, "on ne sait pas" si les USA ont retiré des missiles à moyenne et courte portée des Philippines, où ils les avaient déployés dans le cadre des exercices, a poursuivi M.Poutine.En avril dernier, le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov avait fait valoir que Moscou abandonnerait le moratoire sur le déploiement de missiles à courte et moyenne portée si les États-Unis déploient de tels systèmes n'importe où dans le monde.

