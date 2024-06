https://fr.sputniknews.africa/20240628/la-cote-divoire-et-langola-consolident-leur-cooperation-bilaterale-plusieurs-accords-signes-1067271709.html

La Côte d’Ivoire et l’Angola consolident leur coopération bilatérale: plusieurs accords signés

La Côte d’Ivoire et l’Angola consolident leur coopération bilatérale: plusieurs accords signés

Sputnik Afrique

La Côte d’Ivoire et l’Angola ont signé, jeudi à Abidjan, quatorze accords de coopération bilatérale à l’occasion de la visite officielle de 72 heures... 28.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-28T09:07+0200

2024-06-28T09:07+0200

2024-06-28T10:09+0200

côte d'ivoire

angola

accord

afrique

afrique subsaharienne

coopération

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/05/1061089870_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_f7da6e4eaf4e774ddff855eea99d6735.jpg

Les accords portent sur la coopération dans les domaines de l’agriculture, des mines et des hydrocarbures, des sports, de la gestion des ressources en eau, de la santé, de la forêt, des TIC et de la culture.Ils portent également sur les consultations politiques, l’autonomisation des femmes, l’industrie et la radiodiffusion télévision en vue d’échanger les contenus."Nous sommes convenus de renforcer les relations d’amitié et de coopération nouées il y a quelques années et, je me félicite du travail des ministres notamment, celui des Affaires étrangères d’Angola et de la Côte d’Ivoire pour la constance des relations et des discussions qu’ils ont eues à cet effet”, a fait savoir à son tour le Président ivoirien, Alassane Ouattara.Le président angolais est en Côte d’Ivoire avec une forte délégation de 50 hommes d’affaires.

côte d'ivoire

angola

afrique

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

côte d'ivoire, angola, accord, afrique, afrique subsaharienne, coopération