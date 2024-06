https://fr.sputniknews.africa/20240627/voici-pourquoi-les-pays-africains-preferent-la-russie-a-leurope-selon-le-kremlin-1067270424.html

Voici pourquoi les pays africains préfèrent la Russie à l'Europe, selon le Kremlin

Alors que le Président congolais poursuit sa visite d'État en Russie, le porte-parole du Président russe a estimé que les pays africains préféraient le modèle... 27.06.2024, Sputnik Afrique

Les pays africains "ne veulent pas poursuivre des relations sur une base néocoloniale, ils préfèrent le modèle de relations sur lequel" s'appuie la Russie, a déclaré ce jeudi 27 juin Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe, sur la chaîne de télévision Rossiya 1.Il a fait cette déclaration au terme d'entretiens entre le Président congolais, en visite d'État à Moscou, et son homologue russe, au Kremlin. Pendant cette rencontre, Vladimir Poutine avait remis l'ordre d'Honneur à Denis Sassou-Nguesso pour sa "grande contribution au développement et au renforcement des relations entre la Russie et le Congo".

