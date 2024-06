https://fr.sputniknews.africa/20240627/un-croiseur-lance-missiles-russe-effectue-des-exercices-en-mediterranee--1067259391.html

Un croiseur lance-missiles russe effectue des exercices en Méditerranée

Le croiseur lance-missiles russe Variag a simulé des tirs contre des bateaux sans pilote, un sous-marin et des cibles aériennes en Méditerranée, rapporte la... 27.06.2024, Sputnik Afrique

L'équipage du Variag a travaillé à la détection et la destruction de petites cibles à grande vitesse, rapporte la Défense russe.Le navire de la flotte du Pacifique s'est camouflé derrière un écran de fumée et les renforts se sont répartis la tâche, dans les conditions d'une attaque massive de bateaux sans pilote. De tirs ont été effectués à l'aide de mitrailleuses lourdes Kord et Utes.Le Variag a aussi simulé :

