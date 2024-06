https://fr.sputniknews.africa/20240627/puces-radioactives-la-solution-de-scientifiques-sud-africains-pour-decourager-les-braconniers-1067264922.html

Puces radioactives: la solution de scientifiques sud-africains pour décourager les braconniers

Puces radioactives: la solution de scientifiques sud-africains pour décourager les braconniers

Pour décourager les braconniers, des scientifiques sud-africains injectent des matériaux radioactifs dans les cornes de rhinocéros.

Deux minuscules puces radioactives ont été déjà placées dans la corne d’un bébé rhinocéros, relate l’AFP. A l'origine de l'initiative se trouve James Larkin, chercheur à l'Université de Witwatersrand. Les matières radioactives rendent la corne inutile et essentiellement toxique pour la consommation humaine, explique une autre chercheuse.L’injection est réalisée sur un animal sous sédatif, il ne ressent pas de douleur, rassure M.Larkin. La dose de matière radioactive est faible et n'aura pas d’impact sur la santé de l'animal ou sur l'environnement, selon lui.L'Afrique du Sud abrite près de 80% de la population mondiale de rhinocéros blancs, estimée à moins de 13.000 spécimens. Mais le pays est devenu un haut lieu du braconnage, à cause de la demande asiatique. Là-bas, les cornes, faites de kératine, sont utilisées en médecine traditionnelle.

