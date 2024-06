Le ministère russe des Affaires étrangères a exprimé son soutien au Président Luis Arce et a appelé toutes les forces et structures politiques en Bolivie à... 27.06.2024, Sputnik Afrique

Moscou condamne fermement la tentative de coup d’État en Bolivie

© AP Photo / Juan Karita Militaires devant le Palais présidentiel sur Plaza Murillo, en Bolivie, 27 juin 2024 © AP Photo / Juan Karita

Le ministère russe des Affaires étrangères a exprimé son soutien au Président Luis Arce et a appelé toutes les forces et structures politiques en Bolivie à s’unir dans le but de consolider la société et d’assurer la stabilité et la souveraineté de l’État.