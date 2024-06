https://fr.sputniknews.africa/20240627/le-burkina-faso-renove-ses-routes-strategiques-pres-de-la-cote-divoire-le-projet-avance-1067259691.html

Le Burkina Faso rénove ses routes stratégiques près de la Côte d’Ivoire, le projet avance

Le Burkina Faso rénove ses routes stratégiques près de la Côte d’Ivoire, le projet avance

Sputnik Afrique

Le Conseil des ministres du Burkina Faso a approuvé le 26 juin un accord avec la Banque islamique de développement (BID), selon un compte rendu à l'issue d'une... 27.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-27T12:40+0200

2024-06-27T12:40+0200

2024-06-27T12:40+0200

burkina faso

afrique subsaharienne

infrastructure

banques

financement

projet

prêt

route

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/0d/1064600196_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_0e6265ac4a8fc4283cdc48caca4bf9c5.jpg

Le montant du prêt de la BID est de 89,8 milliards de francs CFA, soit 146 millions de dollars. De plus, l’État burkinabè débloquera 2 milliards de francs CFA (3,2 millions de dollars). La Banque africaine de développement participe également au projet, dont le coût global est de 152,7 milliards de francs CFA, soit 249 millions de dollars. Le projet prévoit la réhabilitation des routes Bobo-Banfora-frontière de la Côte d’Ivoire et Banfora-Orodara.Les routes rénovées vont "contribuer à accroître le commerce régional en facilitant les échanges économiques et la vente rapide de produits agro-sylvo-pastoraux".

burkina faso

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, afrique subsaharienne, infrastructure, banques, financement, projet, prêt, route