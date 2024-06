Bamako a aussi l’intention d’exporter ses produits à Moscou et "un énorme travail est en train d’être fait par le Ministère", souligne le responsable.

Le blé russe représente 40% des importations totales au Mali, selon un ministre

Les produits agricoles sont parmi les biens les plus importés de la Russie, en dehors des carburants et des engrais, affirme à Sputnik Moussa Alassane Diallo, ministre malien de l’Industrie et du Commerce.