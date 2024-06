La situation juridique de l'UE rappelle le Moyen-Âge, selon une ex-ministre autrichienne

https://fr.sputniknews.africa/20240627/la-situation-juridique-de-lue-rappelle-le-moyen-age-selon-une-ex-ministre-autrichienne--1067269211.html

La situation juridique de l'UE rappelle l'époque médiévale, avant l'écriture des lois, a déclaré Karin Kneissl, ancien ministre autrichienne des Affaires... 27.06.2024, Sputnik Afrique

L'Union européenne a mis en place "d'énormes machines bureaucratiques" qui font songer à Franz Kafka, a déclaré Karin Kneissl lors du XIIe Forum juridique international de Saint-Pétersbourg.Une situation qui "rappelle les XVe et XVIe siècles, avant l'écriture des premières lois", a-t-elle ajouté.L'ancienne ministre a ajouté que l'administration autrichienne employait "des gens qui ne comprennent pas les différences entre la Constitution et les lois".Créé en 2011, le Forum juridique international de Saint-Pétersbourg est la plus grande plateforme juridique de discussions professionnelles sur les questions de protection des droits des citoyens et des entreprises, d'amélioration des pratiques d'application de la loi et de promotion d'initiatives législatives pour développer une culture juridique.

