Hadj 2024: le Burkina Faso renforce son dispositif de surveillance contre la Covid-19

"Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique suit avec la plus grande attention la situation des décès survenus chez certains pèlerins au cours du Hadj 2024 et les cas de COVID-19 rapportés par certains pays chez leurs nationaux de retour de la Mecque", souligne-t-il dans un communiqué."Fort heureusement, pour l’instant, la situation dans le contingent burkinabè reste classique au vu des données issues de l’équipe médicale et de l’ambassade du Burkina Faso à Riyad", ajoute la même source, citée par l'Agence d'information du Burkina (AIB).Cependant, par mesure de prudence, le Gouvernement a décidé de mettre en place un dispositif de renforcement du mécanisme de surveillance qui intègre déjà la COVID-19 dans les maladies sous surveillance, indique le média burkinabè.Par ailleurs, le ministère "invite les populations à se rendre dans le centre de santé le plus proche devant tous cas de fièvre, toux, difficultés respiratoires, douleurs thoraciques aussi bien chez toute personne que chez tout pèlerin de retour de la Mecque".Le premier vol transportant les pèlerins du Hadj 2024 a atterri mercredi à l’aéroport international de Ouagadougou. Dès leur arrivée, les 432 pèlerins à bord ont été soumis aux dispositifs mis en place contre la Covid-19.

