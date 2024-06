https://fr.sputniknews.africa/20240627/des-tireurs-delite-russes-detruisent-des-drones-ukrainiens---video-1067262433.html

Des tireurs d'élite russes détruisent des drones ukrainiens - vidéo

Des tireurs d'élite russes détruisent des drones ukrainiens - vidéo

La Défense russe a mis en ligne une vidéo de tireurs d'élite utilisant des fusils de précision VSS pour atteindre un drone en plein vol.

Deux tireurs d'élite du groupement russe Dniepr ont neutralisé un drone FPV d'attaque à l'aide de fusils de précision VSS sur l'axe de Kherson, a annoncé ce jeudi 27 juin le ministère russe de la Défense.L’aéronef a été détruit dans les airs sans causer de dommages au personnel militaire, aux équipements ou aux positions russes.Les tireurs d'élite de la formation Arctique opèrent généralement de nuit, recouverts de capes antithermiques, qui les rendent indiscernables par les systèmes de vision nocturne.En plus des classiques SVD et VSS, les troupes de l’Arctique disposent aussi de fusils de précision modernes Orsis T-5000 dotés de viseurs à imagerie thermique. Une arme qui leur permet d'atteindre des cibles avec la même précision de jour que de nuit, dans toutes les conditions météorologiques et à des distances allant jusqu'à un kilomètre et demi.

