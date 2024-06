https://fr.sputniknews.africa/20240627/au-senegal-le-madd-de-casamance-ce-friut-sauvage-est-labellise-avec-une-indication-geographique-1067267523.html

Au Sénégal, le madd de Casamance, ce fruit sauvage, est labellisé avec une indication géographique

Au Sénégal, le madd de Casamance, ce fruit sauvage, est labellisé avec une indication géographique

La décision a été prise le 25 juin par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Le processus de labellisation a débuté en 2022.

Le madd de Casamance est un fruit sauvage issu d’une plante de la famille des Apocynaceae, sorte d’arbuste sauvage, couramment appelé liane saba. Il se consomme frais ou transformé sous forme de jus, sirop ou conserve."Le territoire du Madd de Casamance possède des caractéristiques uniques qui sont propices à faire naître des fruits au goût intense avec une pulpe acidulée et sucrée, très agréable en bouche", selon l’OAPI. ️Le Sénégal récolte environ 50.000 tonnes de madd par an, selon l’association APPIGMAC.En Afrique de l’Ouest, un nombre restreint de produits bénéficie d’une indication géographique. Ces pays sont le Bénin (l’ananas pain de sucre, le gari "Sohui" de Savalou, l’huile d’arachide d’Agonlin), la Guinée (le café de Ziama Macenta), la Côte d’Ivoire (l’Attiéké des Lagunes, le Café des montagnes de Man) et le Mali (les échalotes de Bandiagara).

