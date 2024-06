https://fr.sputniknews.africa/20240627/au-moins-11-personnes-blessees-apres-des-manifestations-dans-louest-du-kenya-1067269465.html

Au moins 11 personnes blessées après des manifestations dans l'ouest du Kenya

Des manifestations continuent au Kenya malgré la décision du Président de rejeter le projet de budget qui prévoyait la hausse des impôts. Ce 27 juin, au moins... 27.06.2024, Sputnik Afrique

Au moins 11 personnes ont été blessées après des manifestations à Homa Bay dans l'ouest du Kenya, certaines d'entre elles sont blessées par balle, a annoncé le journal kényan The Nation.À Nairobi, les manifestations de ce 27 juin semblent se dérouler plus pacifiquement que le 25 juin dernier, selon médias.La police patrouille le centre-ville et certaines routes ont été fermées.Les médias ont précisé que la police avait utilisé du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc pour disperser les manifestants à Nairobi.La gouverneure de Homa Bay a condamné la police pour avoir utilisé la force contre les manifestants, selon The Star.

