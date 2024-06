https://fr.sputniknews.africa/20240626/transfert-du-petrole-nigerien-via-le-tchad-un-expert-liste-avantages-et-inconvenients--1067247934.html

Transfert du pétrole nigérien via le Tchad: un expert liste avantages et inconvénients

26.06.2024

L'utilisation de l’oléoduc tchadien pour convoyer le pétrole nigérien vers le Cameroun revêt divers avantages économiques, a expliqué à Sputnik Afrique Illiassou Boubacar, du Réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire (ROTAB).Le projet comporte cependant certains inconvénients pour Niamey, souligne l'expert:La piste du Bénin toujours plausible ?Ce projet nécessite donc plusieurs ajustements et il n'est pas dit que la brouille avec le Bénin ne se soit pas résorbée entre temps, souligne encore Illiassou Boubacar. Certains anciens chefs d'État béninois s'intéressent notamment à la question et souhaiterait trouver un compromis, affirme l'expert.Les deux pistes peuvent même être envisagées conjointement, puisque le Niger a récemment lancé des activités d'exploration et d'exploitation de pétrole avec la SONIDEP, ce qui pourrait amener à une hausse de la production.Le Premier ministre nigérien, Ali Lamine Zeine, a présenté le 24 juin un rapport sur une possible "utilisation du système de transport des hydrocarbures par le pipeline du Tchad", afin de convoyer l'or noir du Niger.Une idée née après l’apparition de tensions avec le Bénin, qui a mis sous embargo le pétrole du Niger et suspendu le transfert de brut via le pipeline d’Agadem vers son port de Sèmè-Kpodji.

