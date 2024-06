https://fr.sputniknews.africa/20240626/on-est-au-bord-du-precipice-lotan-met-de-lhuile-sur-le-feu-du-conflit-russo-ukrainien-1067244401.html

"On est au bord du précipice": l’Otan met de l'huile sur le feu du conflit russo-ukrainien

"On est au bord du précipice": l’Otan met de l'huile sur le feu du conflit russo-ukrainien

Sputnik Afrique

Les Ukrainiens sont la "chair à canon justement de la politique impérialiste et expansionniste de l'Otan", avance auprès de Sputnik Afrique Sébastien Périmony... 26.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-26T17:09+0200

2024-06-26T17:09+0200

2024-06-26T17:09+0200

donbass. opération russe

opinion

ukraine

russie

france

otan

impérialisme

élections législatives

candidats

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101859/77/1018597752_0:0:4641:2611_1920x0_80_0_0_9f59d6f9d3b3729a4fab4e197a3dc7ce.jpg

L'Occident "est prêt à risquer le sort de l'humanité justement en armant l'Ukraine et en attisant le conflit potentiel de guerre contre la Russie", avance Sébastien Périmony. Ce membre du parti Solidarité et Progrès se présente aux élections législatives françaises pour la 9e circonscription des Français de l’étranger, qui couvre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. "Les Ukrainiens sont la chair à canon justement de la politique impérialiste et expansionniste de l'Otan", développe le candidat en dénonçant la "responsabilité totale" de l’Alliance. L'attaque aux missiles contre Sébastopol du 23 juin est une "folie meurtrière poussée par les mains de l'Otan". À mesure qu’on franchit jour après jour des lignes rouges, "malheureusement, on verra ce type de massacre, cette folie meurtrière continuer à tuer des enfants innocents", met-il en garde.

ukraine

russie

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, ukraine, russie, france, otan, impérialisme, élections législatives, candidats