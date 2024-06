https://fr.sputniknews.africa/20240626/le-president-kenyan-refuse-de-signer-le-projet-de-loi-de-finances-qui-a-provoque-des-manifestation-1067239725.html

Le Président kényan refuse de signer le projet de loi de finances qui a provoqué des manifestations

Le Président kényan refuse de signer le projet de loi de finances qui a provoqué des manifestations

Au Kenya, le Président Ruto a refusé de signer le projet de loi de finances 2024 qui a provoqué des actions de protestations dans le pays, selon The Star. 26.06.2024, Sputnik Afrique

Le Président kényan William Ruto a refusé de signer le projet de budget et l'a renvoyé au parlement, a annoncé ce 26 juin le journal local The Star. Le chef de l'État a également proposé une série d'amendements au projet de loi qui avait provoqué des actions de protestation massives dans le pays. Le Parlement peut ainsi modifier le projet ou l'adopter une seconde fois sans l'amender.Pour rappel, les députés seront en vacances à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 23 juillet.Selon un nouveau bilan, 23 personnes ont été tuées et 30 autres blessées lors des actions de protestation qui ont éclaté dans le pays après l'adoption par le parlement du projet de la loi des finances qui prévoit la hausse des impôts et en introduits de nouveaux.

