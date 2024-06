https://fr.sputniknews.africa/20240626/le-president-kenyan-piege-par-les-exigences-du-fmi-selon-un-quotidien-nigerian-1067240546.html

Le Président kényan piégé par les exigences du FMI, selon un quotidien nigérian

Le Président kényan piégé par les exigences du FMI, selon un quotidien nigérian

26.06.2024

Le Président kényan, William Ruto, se trouve dans une situation difficile, sous la pression des prêteurs internationaux, relate This Day.Le pays subit l'impact persistant de la pandémie et du conflit en Ukraine, souligne encore le quotidien.Project de loi contestéDans ce contexte, un projet de loi a été déposé au parlement pour lever 2,7 milliards de dollars supplémentaires en impôts, alors que le service de la dette extérieure consomme 37% du revenu annuel du Kenya. Le gouvernement a fait des concessions, promettant de supprimer les taxes annoncées sur le pain, l'huile végétale, les véhicules automobiles et les transferts financiers. Mais l'opposition juge ces mesures insuffisantes, note This Day.La situation à Nairobi s'est aggravée le 25 juin. Les manifestants ont afflué dans les rues, demandant la démission du Président. Des protestataires ont fait irruption dans le parlement après le vote. Un incendie s'est déclaré dans le bâtiment.Selon les médias, 23 personnes ont trouvé la mort dans ces manifestations et 30 autres ont été blessées.

