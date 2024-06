La libération de Julian Assange par Joe Biden pour un avantage politique est un geste cynique

https://fr.sputniknews.africa/20240626/la-liberation-de-julian-assange-par-joe-biden-pour-un-avantage-politique-est-un-geste-cynique--1067234541.html

C'est ce qu'avancent à l'unisson des journalistes européens et américains interrogés par Sputnik.

"L'administration Biden pourrait utiliser cet accord comme une stratégie pour détourner l'attention d'autres questions politiques ou pour séduire certains électeurs avant le débat présidentiel", avance Andy Vermaut, rédacteur en chef du média belge Indegazette.️Le fondateur de WikiLeaks est libéré "dans l’espoir que cela puisse améliorer la position de Joe Biden auprès des progressistes et lui rapporter quelques voix supplémentaires", lance Lucy Komisar, journaliste d'investigation basée à New York. Elle dénonce de cynisme de Joe Biden qui le "maintenait en prison jusqu’au moment où il pensait pouvoir obtenir un avantage en le libérant"."Les poursuites n'auraient jamais dû avoir lieu", tranche Taylor Hudak, journaliste d'investigation indépendante en ajoutant: "M. Assange n'aurait jamais dû passer un seul jour en prison pour le soi-disant crime de journalisme. WikiLeaks n'a jamais publié de faux document. Dommage que M. Assange ait dû plaider coupable à quelque accusation que ce soit". Joe Biden ne souhaite pas que Julian Assange arrive en pleine campagne électorale, développe Craig Murray, ancien diplomate britannique. "Avoir l'air d'un détracteur de la liberté d'expression, des droits constitutionnels n'est pas une bonne idée pour le Président des États-Unis dont la campagne électorale est déjà en grande difficulté à cause de son soutien au génocide à Gaza". ️Un autre détail important: le fait que Julian Assange a plaidé coupable pour sortir d’une prison britannique "soulève de sérieuses inquiétudes quant aux effets sur la presse libre et aux circonstances entourant cet accord", indique Andy Vermaut. Cela pourrait finir par "ouvrir la voie à des poursuites contre de futurs journalistes et lanceurs d’alerte".

