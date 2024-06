https://fr.sputniknews.africa/20240626/des-fabricants-egyptiens-dengrais-suspendent-leur-activite-par-manque-de-gaz-1067245533.html

Des fabricants égyptiens d'engrais suspendent leur activité par manque de gaz

Des fabricants égyptiens d'engrais suspendent leur activité par manque de gaz

Sputnik Afrique

Les conditions météorologiques et le manque de gaz ont forcé certaines sociétés égyptiennes à annoncer des suspensions d'activité, en particulier dans le... 26.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-26T18:13+0200

2024-06-26T18:13+0200

2024-06-26T18:13+0200

international

égypte

engrais

gaz

énergie

électricité

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/0c/1056798413_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_06f79380baf9efeda5aae1db930a588d.jpg

La compagnie chimique Kima et le fabricant d'engrais MOPCO ont écrit à la Bourse d’Égypte pour indiquer une suspension de leurs activités:Abu Qir Fertilizers, l’un des plus grands producteurs d'engrais azotés du Moyen-Orient, a aussi annoncé suspendre les opérations dans trois de ses usines.Plus tôt, le Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli, avait déclaré que son pays devait importer pour plus d'un milliard de dollars de carburant et de gaz pour surmonter les manques actuels en électricité. Il a également promis que les coupures prendraient fin à partir de la mi-juillet.

égypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, égypte, engrais, gaz, énergie, électricité