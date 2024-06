https://fr.sputniknews.africa/20240626/dans-le-sahel-le-terrorisme-est-manipule-et-finance-par-certaines-puissances-etrangeres-1067235987.html

Dans le Sahel, le terrorisme est "manipulé et financé par certaines puissances étrangères"

Le terrorisme dans le Sahel est financé par "certaines puissances étrangères", a dit le 25 juin le Président malien de transition Assimi Goïta, à l'issue d'une... 26.06.2024, Sputnik Afrique

"Le terrorisme est devenu un enjeu géopolitique dans la main de certains partenaires stratégiques", a-t-il fait savoir, ajoutant que les voies de Mali et du Burkina "sont liées, nous avons pris un chemin de non-retour. Que ce soit clair".Autres déclarations d'Assimi Goïta:Les forces militaires maliennes, les FAMA, contrôlent le territoire du pays: "La peur a même changé de camp. Les FAMA gardent l’initiative sur le terrain. Elles sont déployées sur toute l’étendue du territoire national";Plusieurs bases terroristes ont été détruites, des leaders terroristes neutralisés, plusieurs criminels se sont rendus;Avec la création de l’AES, les chefs d’État ont décidé de "sortir des partenariats de façade et non efficaces";Le Mali, le Burkina Faso, le Niger s’orientent désormais "vers des partenaires sincères tels que la Russie, la Chine, la Turquie";Ces derniers "ont permis aux trois pays de bien s’équiper et de mener avec efficacité les opérations contre les groupes armés terroristes";Les sujets sécuritaires, le développement socio-économique des deux pays, la coopération bilatérale ont été abordés lors d’une séance de travail avec le capitaine Ibrahim Traoré.

