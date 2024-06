https://fr.sputniknews.africa/20240626/calvaire-dassange-la-democratie-occidentale-en-crise-a-montre-son-visage-le-plus-desagreable-1067232652.html

Calvaire d'Assange: la démocratie occidentale "en crise a montré son visage le plus désagréable"

La libération du fondateur de WikiLeaks après 14 ans de bras de fer juridique est un moment historique, soulignent des experts mexicains auprès de Sputnik. 26.06.2024, Sputnik Afrique

"Démasquer un gouvernement aussi fort que celui américain est une tâche difficile", mais Julian Assange l’a fait, avance Rubén Darío Vázquez, spécialiste des communications et de l'innovation technologique à l'université mexicaine UNAM. La plateforme WikiLeaks, qui publiait des informations américaines classifiées, a créé un précédent pour l'émergence du journalisme d'investigation, souligne-t-il. Bien que son concept soit simple, cela a nécessité une "vision très claire de ce que sont la liberté d'expression et l'accès à l'information au XXI siècle", poursuit-il.Julian Assange est allé non seulement à l’encontre des intérêts de Washington, mais il s’est également opposé aux narratives officielles dictées par les autorités américaines aux grands médias mondiaux, note-t-il.️L'affaire Assange montre que quiconque "s'oppose aux forces dominantes peut souffrir de la même manière" que lui, souligne Daniela Pastrana, éminente journaliste mexicaine d’investigation.

