Attaquer les civils est "une pratique qui est depuis très longtemps assumée par les Anglo-Saxons"

La frappe de missiles ATACMS contre une plage en Crimée n'est pas la première attaque de ce genre: en 2014, 13 personnes, dont trois enfants, sont mortes dans... 26.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-26T08:43+0200

Laurent Brayard, reporter de guerre français, témoigne pour Sputnik Afrique avoir vu de ses propres yeux "de nombreuses fois ces bombardements de zones où il n'y avait absolument rien de militaire, ni soldats, ni tanks, ni tranchées, ni quoi que ce soit". "Il suffit d'aller à Donetsk pour voir, par exemple, l'allée des Anges avec tous ses petits enfants qui ont été assassinés", lance le journaliste, faisant référence au mémorial installé en mémoire de ceux tués par les frappes de l'armée ukrainienne.Il rappelle les bombardements de Donetsk, Lougansk, et d’autres villes du Donbass, ainsi que ceux de la Première et de la Seconde Guerre mondiale: "les Allemands zeppelins, canons lourds, ensuite les Allemands à Guernica en Espagne, puis Varsovie, Rotterdam, Londres. Et puis la réplique américaine et anglaise sur l'Allemagne, puis ensuite les bombes atomiques américaines sur Hiroshima et Nagasaki, le Vietnam, l'Irak, l'Afghanistan. On peut citer sans fin." L’Occident est derrière tous les attentats de cette liste, dénonce le journaliste.

