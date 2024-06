https://fr.sputniknews.africa/20240625/une-fregate-de-la-flotte-du-nord-sentraine-a-rechercher-des-sous-marins-a-laide-dun-helicoptere-1067224128.html

Une frégate de la flotte du Nord s'entraîne à rechercher des sous-marins à l'aide d'un hélicoptère

Des exercices pour repérer des sous-marins via un hélicoptère ont été menés par une frégate russe dans l'océan Atlantique, rapporte la Défense qui publie une... 25.06.2024, Sputnik Afrique

La frégate "Amiral de la flotte de l'Union soviétique Gorchkov" s'est appuyée sur un hélicoptère Ka-27PL pour effectuer des recherches radar, magnétométrique et hydroacoustique de sous-marins, rapporte la Défense russe.L'appareil s'est éloigné à plus de 50 kilomètres du navire, au-dessus de l'océan Atlantique. L'équipage de l'hélicoptère a atterri sur l'héliport de la frégate en mouvement. 5 atterrissages ont été effectués sur le pont.La frégate "Amiral de la flotte de l'Union soviétique Gorchkov" est un navire polyvalent moderne doté d'armes à missiles guidés, conçu pour remplir des tâches dans les zones maritimes et océaniques lointaines. Il a été intégré dans la Marine en 2018 et modifié en 2021 pour permettre l'usage de missiles hypersoniques Zircon.

