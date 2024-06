https://fr.sputniknews.africa/20240625/sassou-nguesso-a-moscou-le-congo-fait-preuve-de-courage-politique-selon-un-diplomate--1067226712.html

Sassou-Nguesso à Moscou: "le Congo fait preuve de courage politique", selon un diplomate

Sassou-Nguesso à Moscou: "le Congo fait preuve de courage politique", selon un diplomate

Sputnik Afrique

La visite du Président congolais Denis Sassou-Nguesso en Russie contribuera au dialogue entre les deux États et illustre l'indépendance du pays africain sur la... 25.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-25T19:30+0200

2024-06-25T19:30+0200

2024-06-25T19:41+0200

international

république du congo

diplomatie

relations

relations diplomatiques

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/07/1061936676_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_164c5cf6bdb4a4224d99f45a13aeb09c.jpg

Le Président congolais a pris une position de principe en se rendant à Moscou, a déclaré à Sputnik Afrique Sergueï Nenachev, chercheur à l'Institut de l'Afrique de l'Académie des sciences russe et ancien ambassadeur de Russie au Congo (1999-2003).Malgré la pression occidentale, Brazzaville n'a d'ailleurs soutenu aucune résolution antirusse à l'Onu durant les sessions extraordinaires de 2022 et au début de 2023, rappelle l'ancien diplomate.Ces derniers temps, de nombreux chefs d'État africains ont effectué des visites d'État en Russien sur fond d'adoption par Moscou d'une nouvelle conception de sa politique étrangère où l'Afrique prend "la place qui lui revient", souligne encore M.Nenachev. Les relations entre Moscou et le continent connaissent "une nouvelle dynamique", résume-t-il.Sortir des diktats occidentauxLes pays d'Afrique cherchent en outre à sortir des logiques des diktats occidentaux, en matière de relations internationales. Raison pour laquelle plusieurs pays du continent s'intéressent aux BRICS+, note Sergueï Nenachev. Il rappelle que les rencontres des BRICS organisées sur le continent africain se sont toujours déroulées sur l'initiative de l'Afrique du Sud et ont réuni les représentants de nombreux pays africains.

république du congo

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, république du congo, diplomatie, relations, relations diplomatiques