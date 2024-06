https://fr.sputniknews.africa/20240625/moscou-et-brazzaville-intensifient-leur-dialogue-long-de-60-ans-deja-1067215239.html

Moscou et Brazzaville intensifient leur dialogue, long de 60 ans déjà

Moscou et Brazzaville intensifient leur dialogue, long de 60 ans déjà

Le Président de la république du Congo est attendu en Russie à partir de ce 25 juin. Denis Sassou N'Guesso, 80 ans, effectue une visite d'État et rencontrera... 25.06.2024

Ce n’est pas la première visite du dirigeant congolais à Moscou: il s’est rendu en URSS, et ensuite en Russie, en 1981, en 2012, en 2019 et en 2023, à l’occasion du deuxième sommet Russie-Afrique.Voici un aperçu des contacts entre la république du Congo et la Russie:Commerce: le volume des échanges entre les deux pays s’est élevé en 2021 à 124,6 millions de dollars, selon les douanes russes. L'article principal des exportations russes, d’après les données ouvertes, est le blé. Le café, le bois, la pâte à papier et produits en papier sont importés.En janvier-avril 2023, le commerce bilatéral a augmenté de 85%.Projets énergétiques: en 2019, dans le cadre du premier sommet Russie-Afrique, un mémorandum d’accord a été signé concernant le projet du pipeline Pointe-Noire - Loutété - Maloukou - Tréchot. De plus, le producteur russe de pétrole Lukoil a signé un protocole d'accord sur l'exploration géologique au Congo. Domaine militaire: signé en 2019, un accord intergouvernemental prévoit la formation conjointe des troupes, le soutien technique. De plus, il existe un contrat pour l'envoi de spécialistes militaires russes au Congo pour former les Congolais au fonctionnement et à la réparation des équipements militaires russes disponibles dans le pays.Infrastructures: des sociétés russes d’énergie nucléaire et d’électricité opèrent à Brazzaville. Avec leur aide, la construction de 36 installations et sous-stations différentes sont en cours.Éducation: la Russie octroie 250 bourses universitaires à des jeunes Congolais. C'est l'un des taux les plus élevés d'Afrique. Au total, plus de 8.000 Congolais ont fait leurs études en URSS et ensuite en Russie.Culture: un centre culturel russe, Maison russe, fonctionne à Brazzaville. Ici, des cours de russe sont gratuitement dispensés, il y a des expositions, des concerts des artistes russes.

