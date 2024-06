"Les producteurs de cacao ne se portent pas bien du tout par rapport aux chocolatiers ou aux entreprises chocolatières qui ont réalisé des milliards de dollars de bénéfices, des centaines de millions de dollars de bénéfices et que le reste des producteurs de cacao vit toujours dans de mauvaises conditions à cause de ces systèmes qui sont gérés contre eux. Les agriculteurs n'ont pas le pouvoir de fixer leurs propres prix, quel que soit leur coût de production. Quelqu'un détermine le prix du cacao pour l'agriculteur et aujourd'hui, le prix des intrants, le prix de l'insecticide ont été triplés pour les agriculteurs et ce n'est pas facile d’acheter", souligne Issifu Issaka, cultivateur de cacao ghanéen et coordinateur des réseaux de l’Association coopérative des fermiers de cacao du Ghana.